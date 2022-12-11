الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم
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«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم
١١:٤٨:٠٦ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسمى الوظيفي

-أخصائي تسويق.

-مستشار الابتعاث.

-أخصائي سلامة.

-عالم الموظفين ، Sanger Sequencing.

-مهندس حلول المشاريع.

-أخصائي اتصالات.

-ماجستير ميكانيكي وشراكات وبرامج تدريبية.

-رئيس عمليات معالجة المياه.

-أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية.

-مدير إنتاج الفيديو.

-رئيس تطوير الاستشارات الفنية.

-أخصائي تعزيز العمليات.

-قائد تنفيذ الصيانة.

-مدير الاستراتيجية والتخطيط.

-قيادة الابتكار التكنولوجي.

-مدير الصحة والسلامة.

-رئيس عمليات معالجة المياه.

-أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية.

-مدير إنتاج الفيديو.

-مدير الاتصالات الاستراتيجية.

-مخطط تنظيم الطلاب.

-أخصائي أول للمنح والعقود.

-غيرها.

حول كاوست

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) هي جامعة بحثية دولية على مستوى الدراسات العليا مكرسة لإلهام عصر جديد من الإنجازات العلمية في المملكة والمنطقة وحول العالم.

رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم (اضغط هنا)

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