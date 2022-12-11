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«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2022
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«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2022

«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2022

«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2022
١٠:٤٦:٠٨ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م.

وأظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م بنسبة (14.1%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر 2021م )؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية .

ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين

وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أكتوبر عام 2022م بنسبة (12.0%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر 2021 م ).

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر أكتوبر من العام الحالي بنسبة 23.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (أكتوبر 2021 م) فيما ظهر نشاط امدادات الكهرباء والغاز منخفضا بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2022م مقارنة بشهر سبتمبر 2022م بنسبة 0.3% متأثراً بالارتفاع في نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 5% خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، فيما انخفض كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.7% و11% على التوالي.

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