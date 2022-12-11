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«الدفاع التايوانية»: طائرات عسكرية صينية تخرق المجال الدفاعي للبلاد
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«الدفاع التايوانية»: طائرات عسكرية صينية تخرق المجال الدفاعي للبلاد

«الدفاع التايوانية»: طائرات عسكرية صينية تخرق المجال الدفاعي للبلاد

«الدفاع التايوانية»: طائرات عسكرية صينية تخرق المجال الدفاعي للبلاد
١٠:٣١:٢٠ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن طائرات عسكرية صينية اخترقت المجال الدفاعي للبلاد في الساعات الـ 24 الماضية.

رصد تحرك 53 طائرة عسكرية و8 سفن

وأوضحت أنها رصدت قبل أيام تحرك 53 طائرة عسكرية و8 سفن تابعة للبحرية الصينية في مناطق حول جزيرة تايوان.

14 طائرة صينية تخترق الخط الوسطي

وأكدت أن 14 طائرة اخترقت الخط الوسطي بين الجزيرة والصين، موضحة أن هناك 10 طائرات مقاتلة و 4 قاذفات مقاتلة حلّقت عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان، حسب «سبوتنيك».

في الوقت نفسه، أكد مسؤول ياباني أن التهديد الصيني يتطلب إنفاقًا عسكريًا أكبر من قبل بين تايوان وبلاده.

مذكرة صينية شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن الوزارة قدمت مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة، بعد موافقتها على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان؛ معتبرًا الخطوة تقويض خطير لمصالح الصين الأمنية.

وأضاف أن الصين تؤكد عدم ارتياحها واحتجاجها الشديدين، وأنها قدمت بالفعل مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة.

وقبل أيام، وافقت وزارة الإدارة الأمريكية على بيع قطع غيار للطائرات، والمعدات ذات الصلة إلى تايوان، بقيمة حوالي 330 مليون دولار، مؤكدة أن «تايبيه» تقدمت إلى واشنطن، بشأن مسألة تجديد مخزون قطع الغيار والمعدات العسكرية التي تحتاجها.

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أمريكا الصين اليابان تايوان جزيرة تايوان طائرات عسكرية

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