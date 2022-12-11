الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه مهم من «المرور» حول المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة
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تنبيه مهم من «المرور» حول المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

تنبيه مهم من «المرور» حول المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

تنبيه مهم من «المرور» حول المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة
١٠:٥١:٤٢ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا حول المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة.

وقالت إن منصة أبشر تمكّن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات إدارة المرور.

آلية للدخول على مزاد اللوحات الإلكتروني

وأوضحت إدارة المرور على حسابها في «تويتر»، أن هناك آلية للدخول على مزاد اللوحات الإلكتروني، وهي على هذا النحو:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

ومن المقرر أن ينطلق، في وقت لاحق اليوم عبر منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، مزاد اللوحات الإلكترونية من أجل الحصول على لوحات مميزة للمركبات.

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