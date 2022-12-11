أهم 7 أسئلة حول الضمان الاجتماعي المطور.. الموارد البشرية تجيب

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الكثير من المواطنين يتساءلون عن بعض الجزئيات في الضمان الاجتماعي “المطور”، وتشغل بالهم 7 أسئلة مهمة، لذا حددت “الموارد البشرية” أجوبة عليها.

أبرز 7 أسئلة عن الضمان الاجتماعي المطور والإحابة عليها

1- ما المقصود بالدفعة “المرفوضة” في منصة الدعم والحماية الاجتماعية؟ وما الإجراء المتبع في ذلك؟

المقصود بالدفعة المرفوضة: أنه يوجد مشكلة أو خطأ في رقم الحساب البنكي. أما الإجراء المتبع فيكون بمراجعة البنك.

2- ما المقصود بالدفعة “المرتجعة” في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وما الإجراء المتبع في ذلك؟

المقصود بالدفعة المرتجعة هي الدفعة المالية التي تمت استعادتها من قبل البنك بسبب خطأ في رقم الآيبان.

3- ما خطوات إصدار مشهد ضماني في منصة الضمان الاجتماعي المطور؟

الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية – الذهاب إلى أعلى الصفحة على اليسار – النقر على الاسم – إصدار مشهد ضماني – اختيار البرنامج برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي – إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع.

4- هل يستلزم تحديث البيانات بشكل شهري في منصة الضمان المطور؟

يجب على المستفيد تحديث البيانات وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال خمسة عشر يومًا من حدوث التغيير.

5- ما المدة المحددة لدراسة الشكوى المالية؟

تدرس الشكوى المالية خلال 60 يومًا من تاريخ رفعها.

6- ما الإجراء المتبع في حال كانت الحالة الصحية للمستفيد لا تسمح له بالعمل والتفاعل مع برنامج تمكين

يتم إثبات العجز عن العمل بحسب سياسة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

7- ما الإجراء المتبع في حال كان الزوج أو التابع سجينًا؟

عبر الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتعبئة الملف الموحد للسجين وأسرته، ومن ثم التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش، وفي حال عدم إضافة الزوج السجين مسبقًا فتتم إضافته كأي فرد من أفراد الأسرة بالملف الموحد ومن ثم إسناده للمنزل.

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