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على 400 مقعد.. انطلاق التقديم في برنامج «نيوم التأهيلي»

على 400 مقعد.. انطلاق التقديم في برنامج «نيوم التأهيلي»

على 400 مقعد.. انطلاق التقديم في برنامج «نيوم التأهيلي»
١٠:٠٠:٠٧ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المسؤولية الاجتماعية في نيوم عن بدء التقديم على برنامج «نيوم التأهيلي» لعدد 400 مقعد، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

مسمى البرنامج

-برنامج نيوم التأهيلي.

نبذة عن البرنامج

– يهتم هذا البرنامج بتزويد جميع طلاب منطقتي نيوم و تبوك بفرصة التحضير المبكر وتطوير مهاراتهم من أجل تلبية متطلبات القبول التنافسي لبرنامج ابتعاث نيوم.

-يتضمن البرنامج تحضير طلبة الصف الثالث الثانوي كل يوم سبت من كل أسبوع و لمدة عشرة أسابيع. ويركز هذا البرنامج على مهارات اللغة الإنجليزية والرياضيات وذلك لرفع مستوى الطلبة.

-يعد برنامج نيوم التأهيلي خطوتك الأولى لتطوير مهاراتك ورفع فرصة دخولك ضمن منافسة القبول في برنامج ابتعاث نيوم حيث يتضمن البرنامج التأهيلي 400 مقعد.

شروط القبول في البرنامج التأهيلي

  •  أن يكون المتقدم/ـه سعودي الجنسية.
  •  أن يكون المتقدم/ـه من سكان منطقتي نيوم وتبوك.
  •  أن يكون المتقدم/ـه في الصف الثالث ثانوي.
  •  أن يكون المتقدم/ـه ضمن أحد المدارس داخل منطقتي نيوم وتبوك.

مدة البرنامج

  • عدد 80 ساعة تدريبة مقسمة على عشرة أسابيع كل يوم سبت بمعدل 8 ساعات.
  •  تاريخ بدء البرنامج 31 ديسمبر 2022م.
  •  تاريخ انتهاء البرنامج 18 مارس 2022م.

مزايا البرنامج

  • رفع المستوى الأكاديمي للمتقدم في الرياضيات واللغة الإنجليزية.
  • التدريب لاختبار القدرات العامة.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

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