على 400 مقعد.. انطلاق التقديم في برنامج «نيوم التأهيلي»

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أعلنت المسؤولية الاجتماعية في نيوم عن بدء التقديم على برنامج «نيوم التأهيلي» لعدد 400 مقعد، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

مسمى البرنامج

-برنامج نيوم التأهيلي.

نبذة عن البرنامج

– يهتم هذا البرنامج بتزويد جميع طلاب منطقتي نيوم و تبوك بفرصة التحضير المبكر وتطوير مهاراتهم من أجل تلبية متطلبات القبول التنافسي لبرنامج ابتعاث نيوم.

-يتضمن البرنامج تحضير طلبة الصف الثالث الثانوي كل يوم سبت من كل أسبوع و لمدة عشرة أسابيع. ويركز هذا البرنامج على مهارات اللغة الإنجليزية والرياضيات وذلك لرفع مستوى الطلبة.

-يعد برنامج نيوم التأهيلي خطوتك الأولى لتطوير مهاراتك ورفع فرصة دخولك ضمن منافسة القبول في برنامج ابتعاث نيوم حيث يتضمن البرنامج التأهيلي 400 مقعد.

شروط القبول في البرنامج التأهيلي

أن يكون المتقدم/ـه سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم/ـه من سكان منطقتي نيوم وتبوك.

أن يكون المتقدم/ـه في الصف الثالث ثانوي.

أن يكون المتقدم/ـه ضمن أحد المدارس داخل منطقتي نيوم وتبوك.

مدة البرنامج

عدد 80 ساعة تدريبة مقسمة على عشرة أسابيع كل يوم سبت بمعدل 8 ساعات.

تاريخ بدء البرنامج 31 ديسمبر 2022م.

تاريخ انتهاء البرنامج 18 مارس 2022م.

مزايا البرنامج

رفع المستوى الأكاديمي للمتقدم في الرياضيات واللغة الإنجليزية.

التدريب لاختبار القدرات العامة.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

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