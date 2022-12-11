على 400 مقعد.. انطلاق التقديم في برنامج «نيوم التأهيلي»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المسؤولية الاجتماعية في نيوم عن بدء التقديم على برنامج «نيوم التأهيلي» لعدد 400 مقعد، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
مسمى البرنامج
-برنامج نيوم التأهيلي.
نبذة عن البرنامج
– يهتم هذا البرنامج بتزويد جميع طلاب منطقتي نيوم و تبوك بفرصة التحضير المبكر وتطوير مهاراتهم من أجل تلبية متطلبات القبول التنافسي لبرنامج ابتعاث نيوم.
-يتضمن البرنامج تحضير طلبة الصف الثالث الثانوي كل يوم سبت من كل أسبوع و لمدة عشرة أسابيع. ويركز هذا البرنامج على مهارات اللغة الإنجليزية والرياضيات وذلك لرفع مستوى الطلبة.
-يعد برنامج نيوم التأهيلي خطوتك الأولى لتطوير مهاراتك ورفع فرصة دخولك ضمن منافسة القبول في برنامج ابتعاث نيوم حيث يتضمن البرنامج التأهيلي 400 مقعد.
شروط القبول في البرنامج التأهيلي
- أن يكون المتقدم/ـه سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم/ـه من سكان منطقتي نيوم وتبوك.
- أن يكون المتقدم/ـه في الصف الثالث ثانوي.
- أن يكون المتقدم/ـه ضمن أحد المدارس داخل منطقتي نيوم وتبوك.
مدة البرنامج
- عدد 80 ساعة تدريبة مقسمة على عشرة أسابيع كل يوم سبت بمعدل 8 ساعات.
- تاريخ بدء البرنامج 31 ديسمبر 2022م.
- تاريخ انتهاء البرنامج 18 مارس 2022م.
مزايا البرنامج
- رفع المستوى الأكاديمي للمتقدم في الرياضيات واللغة الإنجليزية.
- التدريب لاختبار القدرات العامة.
طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)
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