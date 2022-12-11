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توضيح من التأمينات الاجتماعية حول مكافأة الزواج

توضيح من التأمينات الاجتماعية حول مكافأة الزواج

توضيح من التأمينات الاجتماعية حول مكافأة الزواج
٠٩:٥٧:٢٠ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال إحدى المستفيدات بشأن مكافأة الزواج.

وتساءلت المواطنة: “أرغب بالاستفسار عن منحة الزواج للفتاة المستفيدة من المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى (عسكري)”

وأضافت: كيف يتم صرف المنحة؟ وما هي الجهة المسؤولة عن الصرف؟

من جهته، رد حساب “العناية بالعملاء” على تويتر قائلاً؛ لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد، كما نأمل في حال زواج أحد المستفيدات إبلاغ المؤسسة بذلك عبر الرابط:gosi.gov.sa/ar/Individuals…‎، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

توقف استحقاق التعطل

في وقت سابق، تفاعل حساب “العناية بالعملاء” مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “لو فتحت لي مؤسسة ينزلي لي ساند أو لا؟”.

وأضاف الحساب: عزيزي العميل يتوقف استحقاق التعطل عن العمل (ساند) في حال التحاقك بالعمل، أو إذا كان لك دخل من عمل أو نشاط خاص (صاحب منشأة).

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