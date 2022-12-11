تحذير طبي عالمي.. تناول الكحول يصيب بالتسمم والسكتة التنفسية

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كشفت الدكتورة ماريا أرابوفا، أخصائية أمراض الكبد، أن تناول الكحول قد يصيب بالتسمم والسكتة التنفسية .

وأضافت في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، أن الثمالة الشديدة تشكل خطورة على الصحة وحتى على الحياة، لذلك من دون مساعدة طبية من الصعب التعامل معها.

وقالت إن تناول أكثر من خمس جرعات من الكحول في غضون ساعتين، يحدث التسمم، لأن الكبد لا يتمكن من تنقية الدم خلال هذه الفترة القصيرة. نتيجة لذلك، تبدأ المواد السامة الناتجة عن تحلل الإيثانول في التراكم.

التسمم الكحولي

وأوضحت أنه “أولا وقبل كل شيء، يعاني الجهاز العصبي والدماغ والقلب. وبعد مضي 5 دقائق على تناول الكحول، يصل الإيثانول إلى الدم، وبعد 1-2 ساعة يصل تركيزه إلى أعلى مستوى”، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وتابعت أنه “يحدث التسمم الكحولي الحاد عند تناول الكحول الإيثيلي أو المشروبات الكحولية المختلفة المحتوية على نسبة تزيد عن 12٪ من الكحول الإيثيلي”.

وفي وقت سابق، كشف البروفيسور مارتن أودونيل من جامعة غالواي الإيرلندية، أن تناول الكحول قد يسبب الجلطة الدماغية.

وأوضح أن تناول 5 جرعات من الكحول في اليوم يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، بحسب ما نقلته مجلة Neurology.

وأضاف أن من يتناولون الكحول هم أكثر عرضة للإصابة بجلطة دماغية بنسبة 14% مقارنة بمن لا يتعاطونه، وفق موقع “روسيا اليوم”.

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