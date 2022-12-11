غزيرة ومستمرة.. هاشتاق «أمطار الرياض» يتصدر الترند على «تويتر» في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق «#أمطار_ الرياض» الترند على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في المملكة، وذلك بسبب كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المنطقة خلال اليومين الماضيين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقوا من خلالها هطول أمطار الخير على منطقة الرياض ومحافظاتها خاصة ثادق والقويعية والزلفى، والتي شهدت جريانًا للسيول نتيجة كميات الأمطار التي هطلت عليها بغزارة وما زالت مستمرة ولكن بشكل أقل.

رياح باردة وجريان الأودية والشعاب

ومع استمرار الحالة المطرية السابعة، انخفضت درجات الحرارة في الرياض حتى وصلت إلى أقل من 28 درجة مئوية، وسط حالة مطرية قوية استمرت ليومين مع هبوب رياح باردة، وجريان الأودية والشعاب في أكثر من مدينة غرب وشرق الرياض.

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الهاشتاق المتصدر

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الهاشتاق المتصدر، حيث أنشأوا غرفًا للمشاركة والتعليقات على كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت على الرياض، معربين عن سعادتهم وفرحتهم بأمطار الخير سائلين الله تعالى أن يجعلها فاتحة خير وبركة ونماء.

الدفاع المدني: لا وفيات حتى الآن بسبب أمطار الرياض

في الوقت نفسه، كشف العقيد محمد الحمادي، متحدث الدفاع المدني، عن آخر تطورات استمرار هطول الأمطار على الرياض، مؤكدًا عدم تسجيل وفيات أو بلاغات احتجاز.

وفي مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، قال الحمادي إن الأمطار لا زالت مستمرة، ولازال الدفاع المدني يدعو الجميع إلى التقيد بالإرشادات، كما أنه ولله الحمد حتى هذه اللحظة لم يأت إلينا أي بلاغات احتجاز.

وأضاف، أن الحالة المناخية كانت على منطقة الرياض وحائل والقصيم وندعو الجميع بالتقيد بالإرشادات طيلة استمرار الحالة المطرية، مطالبًا بعدم الخروج إلى المناطق البرية والالتزام بالأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار، حيث إن الحالة المطرية التي نشهدها فيها مخاطرة لنا ولمن معنا عند التوجه لمثل هذه المناطق.

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