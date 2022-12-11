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تنبيه مهم من حساب المواطن: إيداع الدعم مستمر حتى نهاية اليوم الأحد
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تنبيه مهم من حساب المواطن: إيداع الدعم مستمر حتى نهاية اليوم الأحد

تنبيه مهم من حساب المواطن: إيداع الدعم مستمر حتى نهاية اليوم الأحد

تنبيه مهم من حساب المواطن: إيداع الدعم مستمر حتى نهاية اليوم الأحد
٠٩:٠٦:٣٨ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن حساب المواطن، أن إيداع الدعم مستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

جاء ذلك في تغريدة على حساب العناية بالمستفيدين، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يسأل عن سبب عدم نزول الدعم الخاص به.

وأجاب حساب المواطن قائلاً: بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر وسيستمر حتى نهاية يوم الأحد، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق تسجيل دخول الدفعات المالية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق اليوم، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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