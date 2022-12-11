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بعد إيداع دعم ديسمبر.. حساب المواطن يتصدر تويتر المملكة
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بعد إيداع دعم ديسمبر.. حساب المواطن يتصدر تويتر المملكة

بعد إيداع دعم ديسمبر.. حساب المواطن يتصدر تويتر المملكة

بعد إيداع دعم ديسمبر.. حساب المواطن يتصدر تويتر المملكة
٠٨:٥٦:٠٤ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حساب المواطن”، التريند في المملكة، اليوم الأحد، مع بدء إيداع دعم شهر ديسمبر، وسط رغبات وأمنيات بصدور قرار من خادم الحرمين الشريفين بتمديد الدعم الإضافي.

ولم تتوقف استفسارات وتساؤلات المغردين عن القضايا التي تخصهم والمتعلقة بالدعم والمبالغ التي نزلت في حساباتهم، وعدم نزول الدعم في حسابات البعض حتى اللحظة.

حساب المواطن والدعم الإضافي

وقال حساب باسم “خالد”: “الدعم الإضافي في حساب المواطن كونه هذا آخر شهر يصرف التمديد، قرار ينتظره الجميع من الحكومة الكريمة”.

فيما قال “زايد القريات”: “هذا الراتب آخر راتب بحساب المواطن بالدعم الإضافي.. والكل منتظر أمر ملكي بتمديد هذا الدعم لسنة ميلادية أخرى”.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق اليوم، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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