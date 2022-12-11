الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة بمعدل 8.8% في الربع الثالث من 2022
تفاصيل جديدة حول وفاة صحفي أمريكي مؤيد للمثليين في كأس العالم
تنبيه مهم من حساب المواطن: إيداع الدعم مستمر حتى نهاية اليوم الأحد
غزيرة ومستمرة.. هاشتاق «أمطار الرياض» يتصدر الترند على «تويتر» في المملكة
بعد إيداع دعم ديسمبر.. حساب المواطن يتصدر تويتر المملكة
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح لماذا كان السلف الصالح يفرحون بقدوم فصل الشتاء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح لماذا كان السلف الصالح يفرحون بقدوم فصل الشتاء

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح لماذا كان السلف الصالح يفرحون بقدوم فصل الشتاء

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح لماذا كان السلف الصالح يفرحون بقدوم فصل الشتاء
٠٨:٤٣:٤٦ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن السلف الصالح كانوا يفرحون بقدوم فصل الشتاء ويسمونه: «الغنيمة الباردة».

سبب تسمية السلف للشتاء بالـ«الغنيمة الباردة»

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن السلف الصالح كانوا يسمون فصل الشتاء: «الغنيمة الباردة»، لأن طُولَ ليله يعين على قيام الليل، وقِصرَ نهاره يعين على الصيام من غير كلفة ومشقة.

بعض الآثار في فرح السلف بالشتاء

وأضاف أن فرح السلف الصالح بقدوم الشتاء ورد فيه بعض الآثار، فن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه»، فجعل الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء ويتيسر له صيامه من غير مشقة ولا جوع ولا عطش.

وأشار إلى أن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: «ألا أدلكم على الغنيمة الباردة، قالوا بلى، قال الصيام في الشتاء»، ومعنى كونه غنيمة باردة أي انها غنيمة حصلت بغير تعب ولا مشقة.

وبين أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول: «نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه»، وكان عبيد بن عمير يقول: «إذا جاء الشتاء يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرءوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا».

اقرأ أيضًا:

«الخثلان»: شدة البرد وشدة الحر من نَفَسِ جهنم (فيديو)

الكلمات الدلالية:
السلف الصالح الصيام الغنيمة الباردة سعد الخثلان فصل الشتاء قراءة القرآن

مواد ذات صلة

المزيد
البورصات الخليجية تشهد اضطرابًا.. وأنباء «الفائدة» تزيد الارتباك

البورصات الخليجية تشهد اضطرابًا.. وأنباء «الفائدة» تزيد الارتباك

٠٨:٠٥ ص، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
الاثنين المقبل.. «الشورى» يصوِّت على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

الاثنين المقبل.. «الشورى» يصوِّت على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

٠١:١٠ م، الجمعة، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥
المملكة وباكستان تنجحان في استصدار قرار أممي بإدانة الكيان الصهيوني

المملكة وباكستان تنجحان في استصدار قرار أممي بإدانة الكيان الصهيوني

١٠:١٦ م، الجمعة، ٠٣ يوليو ٢٠١٥
إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

٠٦:٥٤ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *