بالفيديو.. «الخثلان» يوضح لماذا كان السلف الصالح يفرحون بقدوم فصل الشتاء

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن السلف الصالح كانوا يفرحون بقدوم فصل الشتاء ويسمونه: «الغنيمة الباردة».

سبب تسمية السلف للشتاء بالـ«الغنيمة الباردة»

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن السلف الصالح كانوا يسمون فصل الشتاء: «الغنيمة الباردة»، لأن طُولَ ليله يعين على قيام الليل، وقِصرَ نهاره يعين على الصيام من غير كلفة ومشقة.

بعض الآثار في فرح السلف بالشتاء

وأضاف أن فرح السلف الصالح بقدوم الشتاء ورد فيه بعض الآثار، فن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه»، فجعل الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء ويتيسر له صيامه من غير مشقة ولا جوع ولا عطش.

وأشار إلى أن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: «ألا أدلكم على الغنيمة الباردة، قالوا بلى، قال الصيام في الشتاء»، ومعنى كونه غنيمة باردة أي انها غنيمة حصلت بغير تعب ولا مشقة.

وبين أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول: «نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه»، وكان عبيد بن عمير يقول: «إذا جاء الشتاء يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرءوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا».

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