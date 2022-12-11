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عاجل.. الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة بمعدل 8.8% في الربع الثالث من 2022
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عاجل.. الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة بمعدل 8.8% في الربع الثالث من 2022

عاجل.. الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة بمعدل 8.8% في الربع الثالث من 2022

عاجل.. الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة بمعدل 8.8% في الربع الثالث من 2022
٠٩:٣٩:٢٤ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن أحدث تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2022م

وأوضحت أنه وفقًا للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (8.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م.

الناتج المحلي الحقيقي

وأظهرت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.2%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 م نمواً إيجابياً بنسبة (6.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

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