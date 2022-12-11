تفاصيل جديدة حول وفاة صحفي أمريكي مؤيد للمثليين في كأس العالم

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كشف كير رادنيدغ، كاتب العامود في مجلة “وورلد سوكر” تفاصيل ومعلومات جديدة في واقعة وفاة الصحفي الأمريكي “غرانت وال”، الداعم للشواذ جنسيًا، في كأس العالم.

وكان “وال” قد تعرض لموت الفجأة أثناء حضوره إحدى المباريات، بينما كان جميع الصحفيين والمراسلين حوله يشاهدون لحظة خروج روحه في ذهول ورعب.

يقول “رادنيدغ” الذي كان برفقة الصحفي الداعم للمثليين، إن زميله خضع للعلاج في الملعب لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة” قبل نقله إلى المستشفى، وفقا لـCNN.

وأضاف: قبل نهاية الوقت الإضافي في مباراة هولندا والأرجنتين، فوجئت بزملائي على يساري بالصراخ طلبًا للمساعدة الطبية، فقد سقط “وال” على الأرض، وبدأ الجميع في إخراجه من بين الكراسي.

الفريق الطبي حضر سريعًا

وأكد أنه خلال لحظات حضر الفريق الطبي وقدموا العلاج بأفضل ما في وسعهم وحاولوا إنقاذه ثم تم إرساله إلى المستشفى.

وفي تصريح سابق، قال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر إن الصحفي “وال” شعر بالتعب في المنطقة الإعلامية بملعب لوسيل القطري.

وأضاف أنه “تلقى العلاج الطبي العاجل الفوري في الموقع، واستمر خلال نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى حمد العام”.

الصحفي الراحل أثار الجدل

كان الصحفي الراحل قد أثار جدلاً واسعًا لمحاولته الترويج لفكرة دعم الشواذ جنسيًا، وكتب على “تويتر” “إنه وأثناء دخوله ملعب أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له عليك أن تغير قميصك.. هذا غير مسموح به”.

وأضاف في تغريدة ثانية، أنه تم إيقافه لمدة 25 دقيقة، وعلق: “أنا بخير، لكن هذه كانت محنة غير ضرورية.. أنا في المركز الإعلامي.. ما زلت أرتدي قميصي.. تم احتجازي قرابة نصف ساعة”.

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