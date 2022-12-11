للأمهات.. 4 حلول عملية لعلاج فقدان شهية طفلك

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كشف خبراء تغذية عن 4 حلول عملية لعلاج فقدان الشهية وخاصة لدى الأطفال، وذلك إذا كانت عابرة وليست مرضية.

ولفت الخبراء إلى أن معظم حالات فقدان الشهية عابرة، وتحدث إما بسبب الإجهاد أو بعض الاضطرابات التي تؤدي إلى انعدام الرغبة في تناول الطعام.

4 حلول عملية لعلاج فقدان شهية طفلك

وأضافوا أنه في حالات أخرى، قد يكون السبب وجود مرض أو مشكلة صحية أكثر خطورة، وهو ما يستدعي استشارة الطبيب في الحال.

وبحسب موقع “ستوب هيلث”، فإن مواجهة فقدان الشهية لدى الأطفال والكبار يكون عبر الآتي:

1-تناول وجبات طعام صغيرة بعدد مرات أكثر.

2- تحضير أطباق مزينة، مثل وضع أطعمة ملونة، وعمل أشكال مختلفة في طبقك، وترتيب الطعام بطريقة مبتكرة تلفت النظر.

3- التخطيط للوجبات باختيار الأوقات المناسبة للطعام.

4- التمرين، إذ يتناول الفرد كميات أكبر من الطعام من أجل تعويض الطاقة التي استهلكها خلال ممارسة التمرين.

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