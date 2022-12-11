بعد إيداع دفعة ديسمبر.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول الحد المانع من الدعم

تواصل- فريق التحرير:

أصدر برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا حول الحد المانع من الدعم.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال على أحد المستفيدين حول المقصود بالحد المانع من الدعم.

ورد الحساب على السائل قائلاً: “الحد المانع من الدعم هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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