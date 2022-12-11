الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد إيداع دفعة ديسمبر.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول الحد المانع من الدعم
من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يبشر سكان هذه المناطق بأمطار متوسطة لغزيرة
دراسة تكشف عن أسباب ارتفاع الإصابة بمرض السكري بين الشباب
مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي باكستان
«التعليم» تكشف عن آلية جديدة للحضور والانصراف بين العاملين
«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة وهذه المناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد إيداع دفعة ديسمبر.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول الحد المانع من الدعم

بعد إيداع دفعة ديسمبر.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول الحد المانع من الدعم

بعد إيداع دفعة ديسمبر.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول الحد المانع من الدعم
٠٨:١٠:٠٨ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدر برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا حول الحد المانع من الدعم.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال على أحد المستفيدين حول المقصود بالحد المانع من الدعم.

ورد الحساب على السائل قائلاً: “الحد المانع من الدعم هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الحد المانع من الدعم حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
السجن والغرامة لمن يُفشي معلومات الأفراد والمؤسسات

السجن والغرامة لمن يُفشي معلومات الأفراد والمؤسسات

٠٩:٢٦ م، الأحد، ٣١ مايو ٢٠١٥
«مدني المدينة» يحيل 4 قاعات أفراح إلى لجنة النظر في المخالفات

«مدني المدينة» يحيل 4 قاعات أفراح إلى لجنة النظر في المخالفات

٠٦:١١ م، الخميس، ٣٠ مارس ٢٠١٧
موجز الصباح| الكشف عن موعد دفع رسوم المرافقين.. وتفاصيل جديدة بشأن مقتل إرهابيين في الرياض

موجز الصباح| الكشف عن موعد دفع رسوم المرافقين.. وتفاصيل جديدة بشأن مقتل إرهابيين في الرياض

١٠:٥٨ ص، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠١٧
«المرور» يعلن ضبط قائد «مركبة عسير».. ماذا فعل؟

«المرور» يعلن ضبط قائد «مركبة عسير».. ماذا فعل؟

١٠:٤٥ م، الأربعاء، ٠٤ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *