الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تفاصيل جديدة حول وفاة صحفي أمريكي مؤيد للمثليين في كأس العالم
تنبيه مهم من حساب المواطن: إيداع الدعم مستمر حتى نهاية اليوم الأحد
غزيرة ومستمرة.. هاشتاق «أمطار الرياض» يتصدر الترند على «تويتر» في المملكة
بعد إيداع دعم ديسمبر.. حساب المواطن يتصدر تويتر المملكة
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح لماذا كان السلف الصالح يفرحون بقدوم فصل الشتاء
للأمهات.. 4 حلول عملية لعلاج فقدان شهية طفلك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«العيسى» يحذر من دعوات التطرف: ديننا منها برَاء

«العيسى» يحذر من دعوات التطرف: ديننا منها برَاء

«العيسى» يحذر من دعوات التطرف: ديننا منها برَاء
٠٨:٣١:٠٠ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

دعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، إلى الابتعاد عن التطرف والعنف والإرهاب التي نشطت في العصر الحديث وأساءت للإسلام.

وأوضح – في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي لعلماء المسلمين في إفريقيا – أن من لا يعرف حقيقة الإسلام يعتقد أن مفاهيم تلك الأفكار تمثل حقيقة الدين الإسلامي وهو منها برَاء.

دور العلماء في العصر الحالي 

وأشار إلى أن دور العلماء في العصر الحالي هو  التركيز أكثر على دحض دعاوى التطرف والعنف والإرهاب ومن ثم إرساء قيم الاعتدال.

وأضاف أن تلك الدعاوى عمدت إلى تلبيس خَطرٍ، انطلى مع الأسف على من لا علم عنده، وذلك من خلال اجتزاء النصوص الشرعية من جهة وعدم معرفة طرق الاستدلال من جهة أخرى.

واختتم: لا مخرج لحَمَلَة تلك الأفكار من سهام الحق التي تفكِّك شبهاتهم وأباطيلهم سوى اللجوء لإثارة العواطف الدينية المجردة عن الوعي وذلك من خلال أطروحاتهم الباطلة التي تُدلس وتروج لذلك ما استطاعت.

اقرأ أيضًا:

خطبة عرفة| الشيخ العيسى: اللهم تقبل من الحجيج مناسكهم واستجب دعواتهم واغفر ذنوبهم (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الدكتور محمد العيسى السعودية العيسى رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. الأمطار تحاصر حيًا بالكامل في جدة وتبتلع السيارات

شاهد.. الأمطار تحاصر حيًا بالكامل في جدة وتبتلع السيارات

٠٤:٢٧ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
تعليم حفر الباطن: لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غداً

تعليم حفر الباطن: لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غداً

١٠:٤٤ م، الأربعاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٥
12 مليار دولار إيرادات الحرس الثوري الإيراني من التجارة غير المشروعة سنوياً

12 مليار دولار إيرادات الحرس الثوري الإيراني من التجارة غير المشروعة سنوياً

٠٢:٣٢ ص، السبت، ١١ مارس ٢٠١٧
تركيا.. قتيل ومصاب في انفجار محطة مترو بإسطنبول

تركيا.. قتيل ومصاب في انفجار محطة مترو بإسطنبول

٠٨:٠٨ م، الثلاثاء، ٠١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *