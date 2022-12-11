«العيسى» يحذر من دعوات التطرف: ديننا منها برَاء

تواصل – فريق التحرير:

دعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، إلى الابتعاد عن التطرف والعنف والإرهاب التي نشطت في العصر الحديث وأساءت للإسلام.

وأوضح – في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي لعلماء المسلمين في إفريقيا – أن من لا يعرف حقيقة الإسلام يعتقد أن مفاهيم تلك الأفكار تمثل حقيقة الدين الإسلامي وهو منها برَاء.

دور العلماء في العصر الحالي

وأشار إلى أن دور العلماء في العصر الحالي هو التركيز أكثر على دحض دعاوى التطرف والعنف والإرهاب ومن ثم إرساء قيم الاعتدال.

وأضاف أن تلك الدعاوى عمدت إلى تلبيس خَطرٍ، انطلى مع الأسف على من لا علم عنده، وذلك من خلال اجتزاء النصوص الشرعية من جهة وعدم معرفة طرق الاستدلال من جهة أخرى.

واختتم: لا مخرج لحَمَلَة تلك الأفكار من سهام الحق التي تفكِّك شبهاتهم وأباطيلهم سوى اللجوء لإثارة العواطف الدينية المجردة عن الوعي وذلك من خلال أطروحاتهم الباطلة التي تُدلس وتروج لذلك ما استطاعت.

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