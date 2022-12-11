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من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يبشر سكان هذه المناطق بأمطار متوسطة لغزيرة
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من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يبشر سكان هذه المناطق بأمطار متوسطة لغزيرة

من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يبشر سكان هذه المناطق بأمطار متوسطة لغزيرة

من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يبشر سكان هذه المناطق بأمطار متوسطة لغزيرة
٠٧:٥٧:٢٢ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السابعة، من مساء اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين.

أمطار متفاوتة متوسطة لشبه غزيرة 

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لشبه غزيرة  على مناطق مكة تشمل مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.

موجة برد متوسطة القوة على هذه المناطق

وأضاف أنه من المتوقع الاستمرار في الانخفاض في الحرارة، وموجة برد متوسطة القوة على مناطق الرياض والقصيم بشكل واضح تبدأ غدًا وتستمر معظم أيام الأسبوع، وكذلك الشرقية والمدينة وشرق الغربية ولكن بشكل أقل.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة وجازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة

 في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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