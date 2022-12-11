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8 فؤائد مذهلة لتناول الموز الأسود.. تعرف عليها

8 فؤائد مذهلة لتناول الموز الأسود.. تعرف عليها

8 فؤائد مذهلة لتناول الموز الأسود.. تعرف عليها
٠٨:١٤:٠٠ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أجريت في اليابان أن تناول الموز الذي يحتوي بقعًا سوداء أكثر فائدة من الموز الأصفر العادي.

ووفق موقع “لايف هاك”، فإن هناك 8 فوائد مذهلة لتناول الموز الأسود وهي:

8 فؤائد مذهلة لتناول الموز الأسود

1- يحمي من السرطان: إذ أثبتت دراسة أن البقع السوداء على الموز تحتوي على مواد مضادة للسرطان، تقوم بصد خلايا الورم السرطاني وتحد من نموها وتكاثرها.

2- يعالج حرقة المعدة: إذ أنه يحتوي على مضادات الحموضة الطبيعية التي تساعد على علاج حرقة المعدة كما تسهل عملية الهضم.

3- تنظيم ضغط الدم: يوفر هذا النوع من الموز مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم التي تساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك.

4- يجعلك أقل اكتئابًا: إذ أن البقع السوداء في الموز تحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني. يستخدم الجسم هذه الأحماض الأمينية في تصنيع السيروتونين، الذي يساعدك على الشعور بالهدوء والحصول على النوم السليم.

5- تخفيف الإمساك ويعالج المشاكل في الجهاز الهضمي وفي الأمعاء.

6- يمنحك الطاقة.

7- علاج فقر الدم.

8- يخفف آلام الدورة الشهرية عند النساء.

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الكلمات الدلالية:
السرطان المعدة الموز الموز الأسود دراسة دراسة حديثة

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