8 فؤائد مذهلة لتناول الموز الأسود.. تعرف عليها
تواصل – فريق التحرير:
كشفت دراسة حديثة أجريت في اليابان أن تناول الموز الذي يحتوي بقعًا سوداء أكثر فائدة من الموز الأصفر العادي.
ووفق موقع “لايف هاك”، فإن هناك 8 فوائد مذهلة لتناول الموز الأسود وهي:
8 فؤائد مذهلة لتناول الموز الأسود
1- يحمي من السرطان: إذ أثبتت دراسة أن البقع السوداء على الموز تحتوي على مواد مضادة للسرطان، تقوم بصد خلايا الورم السرطاني وتحد من نموها وتكاثرها.
2- يعالج حرقة المعدة: إذ أنه يحتوي على مضادات الحموضة الطبيعية التي تساعد على علاج حرقة المعدة كما تسهل عملية الهضم.
3- تنظيم ضغط الدم: يوفر هذا النوع من الموز مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم التي تساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك.
4- يجعلك أقل اكتئابًا: إذ أن البقع السوداء في الموز تحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني. يستخدم الجسم هذه الأحماض الأمينية في تصنيع السيروتونين، الذي يساعدك على الشعور بالهدوء والحصول على النوم السليم.
5- تخفيف الإمساك ويعالج المشاكل في الجهاز الهضمي وفي الأمعاء.
6- يمنحك الطاقة.
7- علاج فقر الدم.
8- يخفف آلام الدورة الشهرية عند النساء.
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