مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي باكستان

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الباكستانية، عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب البلاد.

مقتل صاحب متجر وإصابة آخرين

وأوضحت – حسب «سبوتنيك» – أن الانفجار وقع في سوق محلي في منطقة أواران بالمقاطعة، ما أسفر عن مقتل صاحب متجر على الفور وإصابة عدة أشخاص، مؤكدة أن العبوة الناسفة زرعت في متجر وتم تفجيرها بجهاز يتم التحكم فيه عن بعد.

عملية تفتيش في المناطق المحيطة للقبض على الجناة

وأضافت أن قوات الأمن وفرق الإنقاذ هرعت إلى الموقع فور وقوع الانفجار ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب، وشنت عملية تفتيش في المناطق المحيطة للقبض على الجناة.

جماعة مسلحة محظورة تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

وفقًا لوكالة «شينخوا»، فقد أعلنت جماعة مسلحة محظورة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة شخص وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.

«طالبان» تعلن اعتقال منفذ الهجوم على السفارة الباكستانية

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه حركة طالبان أن القوات الخاصة اعتقلت منفذ الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول.

وأكدت أن التحقيق كشف عن أن الهجوم تم بالتنسيق بين الدواعش والمتمردين، وأن جهات أجنبية تقف خلف الهجوم بهدف خلق حالة من عدم الثقة بين البلدين الشقيقين.

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