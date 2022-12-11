دراسة تكشف عن أسباب ارتفاع الإصابة بمرض السكري بين الشباب

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كشفت دراسة جديدة عن ارتفاع الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بين الشباب في العالم بشكل كبير بين 1990 و2019، وفق تحليل بيانات من أكثر من 200 دولة.

وأوضحت أن معدل الإصابة بالسكري من النوع 2 لدى المراهقين والشباب في العالم ارتفع من 117 لكل 100 ألف ساكن في 1990 إلى 183 في 2019، بحسب صحيفة «بريتيش مديكال جورنال»،

التأثير الأكبر على هذه البلدان

وأكدت أن البلدان ذات المؤشر الديموجرافي المنخفض والمتوسط، وهو مقياس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تأثرت بشكل خاص، وأن النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 30 عامًا كن الأكثر تأثرًا.

وأرجع الباحثون سبب الزيادة إلى الوزن، الذي يعتبر عامل خطر رئيسًا في كل البلدان.

كما اعتمدت الدراسة على بيانات برنامج «دراسة العبء العالمي للأمراض 2019»، الذي جمع بيانات من 204 دول بين 1990 و2019.

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