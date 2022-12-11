«التعليم» تكشف عن آلية جديدة للحضور والانصراف بين العاملين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن برنامج “حضوري” لضبط حضور وانصراف العاملين في قطاعات الوزارة؛ باستخدام تقنيات «إنترنت الأشياء»، عبر بصمة الوجه – الصوت – الإصبع.

وأوضحت أن النظام سيعمل به على مراحل في ضبط عمليات الحضور والانصراف والاستئذان من خلال هاتف الموظف، وربط ذلك بخطط الدوام والإجازات وتحضير الجميع في لحظات.

النظام الجديد يشمل الوزارة وإدارات التعليم

ويشمل النظام الوزارة وإدارات التعليم والمدارس، وسيعمل به على مراحل خلال الفترة القادمة، في ظل التقنية الحديثة وتوفر الإنترنت في جميع الإدارات والمدارس.

وترتبط التقنية الحديثة بالموقع الجغرافي الذي يعمل فيه الموظف، مع تفعيل العمل عن بعد في حالة الحاجة إليه، ويتيح النظام اختيار الطريقة التي يتم التحضير بها سواء صورة الوجه أو الصوت أو البصمة، من خلال تسجيلها رسميًا في التطبيق.

ومن المقرر أن يسهم هذا النظام في الارتقاء بالإنتاجية والتواجد أثناء ساعات العمل، ويقضي على الطريقة الروتينية المعتادة للحضور.

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