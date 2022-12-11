«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة وهذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة وجازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة

في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

تكوّن الضباب على هذه المناطق

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض وحائل والجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 45 كيلو متر في الساعة، مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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