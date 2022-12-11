الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ولي العهد يستقبل رئيس الصومال ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن حاجتها لشغل عدة وظائف.. رابط التقديم
أمطار غزيرة وسيول في محافظة أضم (فيديو)
ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية
تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي هذه الطرق في مكة وعسير
إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا

الرئيسية

 /

محليات

 /

ولي العهد يستقبل رئيس الصومال ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يستقبل رئيس الصومال ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يستقبل رئيس الصومال ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين
٠٣:٢٥:٥٠ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، فخامة الرئيس حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفدرالية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفدرالية الأستاذ أحمد المولد.

فيما حضر من جانب جمهورية الصومال الفدرالية، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد أبشر عمر جامع، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية في مصر الياس شيخ عمر أبوبكر، والمستشار الخاص للرئيس طاهر محمود جيلي، ونائب مدير عام الرئاسة السيد محمد أمين شيخ عثمان، ومدير الإدارة العربية في وزارة الخارجية السيد مصطفى آدم دقال، والمستشارة السيدة جيهان حسن شيخ، ومديرة مكتب الرئاسة السيدة هندا أحمد علي.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية رئيس الصومال ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
أمطار رعدية وعاصفة ترابية على 3 مناطق لمدة 6 ساعات

أمطار رعدية وعاصفة ترابية على 3 مناطق لمدة 6 ساعات

٠٩:٢٨ م، الثلاثاء، ٠٢ أبريل ٢٠١٩
المملكة تغلق قنصلياتها بالقاهرة تخوفا من حدوث أعمال عنف

المملكة تغلق قنصلياتها بالقاهرة تخوفا من حدوث أعمال عنف

٠٧:٤٢ م، السبت، ٢٩ يونيو ٢٠١٣
عقوبات صارمة بحق مدانين بالتستر التجاري في بيع وصيانة الإلكترونيات

عقوبات صارمة بحق مدانين بالتستر التجاري في بيع وصيانة الإلكترونيات

١٢:٥٧ ص، الجمعة، ٢٢ فبراير ٢٠١٩
الدوريات الأمنية تضبط “درباوية” يمارسون التفحيط في الخفجي

الدوريات الأمنية تضبط “درباوية” يمارسون التفحيط في الخفجي

٠٩:٤٠ م، الجمعة، ١٨ أكتوبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *