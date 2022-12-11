الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن حاجتها لشغل عدة وظائف.. رابط التقديم
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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن حاجتها لشغل عدة وظائف.. رابط التقديم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن حاجتها لشغل عدة وظائف.. رابط التقديم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن حاجتها لشغل عدة وظائف.. رابط التقديم
٠٣:٠١:٤١ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أماكن العمل:

مستشفى الملك فهد الاتحاد بجدة.

مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

مستشفى الملك سلمان المسلحة بالشمالية الغربية.

مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

وأخرى …

المسميات الوظيفية:

ممرض قانوني.

طبيب – أخصائي عام / REGISTRAR – الجراحة العامة.

قسم جراحة الأوعية الدموية.

فني تمريض – Nurse Technician (خدمة مدنية).

صيدلي –  (خدمة مدنية).

فني رعاية مرضى (الخدمة).

أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.

صيدلي (الخدمة المدنية) – جدة.

أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.

فني صحة عامة / فني صحة عامة (الخدمة المدنية).

فني تمريض / فني تمريض (الخدمة المدنية).

مدير التمريض.

وغيرها  …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الخدمات الطبية القوات المسلحة فرص عمل وظائف شاغرة

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