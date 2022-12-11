الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن حاجتها لشغل عدة وظائف.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أماكن العمل:
مستشفى الملك فهد الاتحاد بجدة.
مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.
مستشفى الملك سلمان المسلحة بالشمالية الغربية.
مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
وأخرى …
المسميات الوظيفية:
ممرض قانوني.
طبيب – أخصائي عام / REGISTRAR – الجراحة العامة.
قسم جراحة الأوعية الدموية.
فني تمريض – Nurse Technician (خدمة مدنية).
صيدلي – (خدمة مدنية).
فني رعاية مرضى (الخدمة).
أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.
صيدلي (الخدمة المدنية) – جدة.
أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.
فني صحة عامة / فني صحة عامة (الخدمة المدنية).
فني تمريض / فني تمريض (الخدمة المدنية).
مدير التمريض.
وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).