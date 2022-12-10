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ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية
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ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية
٠٢:٣١:١٠ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، فخامة الرئيس محمد يوسف المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا الأستاذ عبدالعزيز المطر.

فيما حضر من الجانب الليبي، محافظ بنك ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي السيد خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة السيد فاتح بشينه.

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