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يجيد 3 لغات.. حارس المغرب يُصر على الحديث بـ«العربية» بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة البرتغال
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يجيد 3 لغات.. حارس المغرب يُصر على الحديث بـ«العربية» بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة البرتغال

يجيد 3 لغات.. حارس المغرب يُصر على الحديث بـ«العربية» بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة البرتغال

يجيد 3 لغات.. حارس المغرب يُصر على الحديث بـ«العربية» بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة البرتغال
٠٢:٠٣:٣١ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصرّ حارس منتخب المغرب ياسين بونو على الحديث باللغة العربية في المؤتمر الصحفي، عقب فوز بلاده التاريخي على البرتغال، في ربع نهائي مونديال كأس العالم.

وقال بونو، للصحفيين في المؤتمر الصحفي ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين.

يذكر أن حارس مرمى المغرب ياسين بونو أصر على الحديث بالعربية، رغم إجادته ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية واللغة الاسبانية كذلك”.

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وتمكن منتخب المغرب من التأهل لنصف نهائي المونديال بعد الفوز التاريخي على البرتغال بهدف دون رد.

وبذلك يصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي في التاريخ يصل لنصف نهائي مونديال كأس العالم، في البطولة المقامة حاليا في قطر وتنتهي 18 ديسمبر الجاري.

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الكلمات الدلالية:
البرتغال المغرب كأس العالم منتخب المغرب ياسين بونو

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