تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي هذه الطرق في مكة وعسير

تواصل- فريق التحرير:

أصدر “أمن الطرق” تنبيهًا عاجلًا لمستخدمي عدد من الطرق في منطقتي مكة المكرمة وعسير، بسبب استمرار هطول الأمطار.

ونشر حساب “أمن الطرق” عبر موقع “تويتر””، :” ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( القنفذة ، الليث ، المظيلف، الشعيبة ) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

تنبيهات متقدمة من الأرصاد لأهالي 5 مناطق: تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 صباحًا

وتابع في منشور آخر :” ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من ( النماص ، بلقرن ، تنومة ، أبها-أحد رفيدة-الحرجة-خميس مشيط- الربوعة) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.