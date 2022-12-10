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تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي هذه الطرق في مكة وعسير
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تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي هذه الطرق في مكة وعسير

تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي هذه الطرق في مكة وعسير

تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي هذه الطرق في مكة وعسير
٠٢:٠٦:٣٣ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر “أمن الطرق” تنبيهًا عاجلًا لمستخدمي عدد من الطرق في منطقتي مكة المكرمة وعسير، بسبب استمرار هطول الأمطار.

ونشر حساب “أمن الطرق” عبر موقع “تويتر””، :” ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (  القنفذة ، الليث ،   المظيلف، الشعيبة ) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

 

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وتابع في منشور آخر :” ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من (  النماص ، بلقرن ، تنومة ، أبها-أحد رفيدة-الحرجة-خميس مشيط- الربوعة) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

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أمن الطرق امطار عسير امطار مكة تنبيه امن الطرق طقس السعودية

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