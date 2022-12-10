في 9 خطوات.. طريقة البحث عن جهات الاتصال المكررة ودمجها بـ«هواتف الآيفون»

تواصل – فريق التحرير:

يرغب مستخدمو هواتف الآيفون عادة في دمج جهات الاتصال المكررة توفيرا للوقت والجهد في حالة البحث عن جهات الاتصال على الهاتف.

وحاليا، يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الذين قاموا مؤخراً بتحديث أجهزتهم إلى iOS 16 من العثور على جهات الاتصال المكررة بسهولة أكبر ودمجها على الجهاز.

وغالباً، سيتم عرض أي إدخالات مكررة في دفتر عناوين آيفون كبطاقة مرئية أسفل إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك مباشرةً، وسيعرض عدد جهات الاتصال المكررة، والتي يمكنك التحقق منها بالنقر فوق “عرض التكرارات”.

اقرأ أيضا:

في 3 ثوانٍ فقط.. حيلة بسيطة لتسريع هواتف الآيفون

وفي حالة إذا لم يكن إشعار جهة الاتصال المكررة معروضاً على الشاشة أسفل بطاقتك الخاصة ، فهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان هناك أي منها في دفتر عناوين آيفون الخاص بك كالتالي:

– قم بتشغيل إما تطبيق جهات الاتصال أو تطبيق الهاتف ثم انتقل إلى علامة التبويب “جهات الاتصال”.

– قم بالتمرير إلى نهاية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. اضغط على رمز # في التمرير الجانبي للوصول إلى هناك بشكل أسرع.

– إذا كان هناك أي إدخالات مكررة ، فيجب أن يظهر عدد الجهات المررة التي تم العثور عليها.

– إذا كنت لا ترى هذا الإشعار، فمن المحتمل أنه ليس لديك أي إدخالات مكررة أو أنه لم يكتشف أياً منها في الوقت الذي قمت فيه بالتحقق.

كيفية دمج جهات اتصال آيفون المكررة بشكل تلقائي

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. خطوات منع زر القفل من إنهاء المكالمات في الآيفون

– قم بتشغيل إما تطبيق جهات الاتصال أو تطبيق الهاتف ثم انتقل إلى علامة التبويب “جهات الاتصال”.

– انقر على “عرض التكرارات” في الإشعار الذي قد يظهر مباشرةً أسفل بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك.

– قبل الدمج، انقر فوق كل بطاقة مكررة تم اكتشافها لمراجعة تفاصيل كل منها. لاحظ أنه من الشائع وجود أشخاص مختلفين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك يحملون نفس الاسم، لذا تأكد من أن جميع البطاقات التي تم اكتشافها تخص شخصاً واحدا.

– بمجرد التأكد من أن جهة اتصال معينة لديها عدة إدخالات في دفتر العناوين، انقر على “دمج”. خلاف ذلك، اضغط على “تجاهل”.

– يمكنك أيضاً النقر على “دمج الكل” أثناء وجودك في صفحة “تم العثور على التكرارات” إذا كنت ترغب في ربط جهات الاتصال دون مراجعة كل عنصر، ومع ذلك، لا يُنصح بذلك إذا كنت تعرف عدة أشخاص بنفس الاسم.

اقرأ أيضا:

حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتف آيفون