شاهد.. سيول عارمة في «وادي الليث»

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في وادي الليث، بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

ووثق مقطع فيديو جريان السيول في وادي الليث شرق محافظة الليث، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مسبوقة برياح نشطة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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