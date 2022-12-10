إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا

تواصل- وكالات:

أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكنه يشعر بأعراض قليلة منها حمى خفيفة.

وتابع أن الرئيس يواصل أداء واجباته في عزلة ذاتية، موضحاً في بيان أن ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاماً، ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة في الأيام القادمة، لكنه سيواصل مهماته الأخرى من العزل بمسكنه في قصر “كويرينالي” في العاصمة روما.

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وكان ماتاريلا قد تم تطعيمه سابقا ضد فايروس كورونا في معهد سبالانزاني في روما، وحضر (الأربعاء) ليلة افتتاح الموسم الجديد في “دار أوبرا لا سكالا” في مدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.