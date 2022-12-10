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«هي لله».. لحظة نثر الآلاف من بذور السدر في «روضة سمحان» (فيديو)

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«هي لله».. لحظة نثر الآلاف من بذور السدر في «روضة سمحان» (فيديو)

«هي لله».. لحظة نثر الآلاف من بذور السدر في «روضة سمحان» (فيديو)

«هي لله».. لحظة نثر الآلاف من بذور السدر في «روضة سمحان» (فيديو)
٠١:٠٣:٢٤ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق واحدة من أعمال الخير الرائعة، حيث قرر أحد المواطنين نثر الآلاف من بذور السدر في روضة سمحان شمال ضرما بمنطقة الرياض.

وأظهر الفيديو أحد المواطنين يقوم برش ونثر البذور في المجرى المائي مستغلًا جريان السيول، وهو ما نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالبركة وأن يجعلها الله في ميزان حسناته، كما أظهر البعض إعجابهم بالفكرة.

” والسدر” هي شجرة معمرة لها ثمار دائرية بداخل الحبة بذرة واحدة، وتغطيها أدمة لحمية وكسوة جلدية، وشجرة السدر نبتة شائكة تتحمل الظروف الصحراوية الجافة،ولها العديد من الفوائد الكثيرة.

الفوائد:

1- يمكن الاستفادة من أغصانها وأوراقها وجذورها وثمارها وأزهارها، حيث أنها شجرة قديمة لذلك لها فوائد طبية كثيرها.

2- مغلى النبق يستعمل كمشروب مطهر للأمعاء ويطرد الديدان.

3-  تناول ثمار النبق بعد غسله يعد فاتحا للشهية، ولونها اصفر ومذاقها حاد، حيث تبدأ الثمرة فى التغير بالتدريج، وعند النضج تصبح الثمرة ذات لون أحمر مائل للون البني.

4-  يستعمل كعصير فهو يطرد العطش.

5- مغلى النبق الساخن يساهم فى نزول دم الحيض ، وثماره غنية بفيتامين أ، ب، ج.

6-  ثمار النبق يستخدم فى إنتاج العسل الفاخر ذو الثمن الباهظ.

الكلمات الدلالية:
اعمال الخير النبق بذور السدر سيول الرياض

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