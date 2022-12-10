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تنبيهات متقدمة من الأرصاد لأهالي 5 مناطق: تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 صباحًا
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تنبيهات متقدمة من الأرصاد لأهالي 5 مناطق: تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 صباحًا

تنبيهات متقدمة من الأرصاد لأهالي 5 مناطق: تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 صباحًا

تنبيهات متقدمة من الأرصاد لأهالي 5 مناطق: تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 صباحًا
١٢:٤٨:٥٧ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات متقدمة على عدة مناطق يتوقع فيه – بمشيئة الله تعالى – ضباب يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضح “الأرصاد”، في تقاريره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الضباب يتكون نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض مما يؤدى لانخفاض مدى الرؤية الأفقية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

 

منطقة الرياض

المحافظات و المراكز

الحريق :  كامل المحافظة

الدوادمي : كامل المحافظة

الرين :  كامل المحافظة

القويعية : كامل المحافظة

حوطة بني تميم : كامل المحافظة

عفيف :   كامل المحافظة

مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة

الحالة: ضباب

التأثيرات المصاحبة للحالة:  تدني في مدى الرؤية

 

المنطقة   منطقة مكة المكرمة

المحافظات و المراكز

أضم :     كامل المحافظة

الليث :    بني يزيد

ميسان :   كامل المحافظة

مواقع أخرى  :     المناطق المفتوحة و الطرق السريعة

الحالة    :  ضباب

التأثيرات المصاحبة للحالة  :     تدني في مدى الرؤية

منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

لمنطقة    منطقة عسير

المحافظات و المراكز

النماص : كامل المحافظة

بلقرن :    كامل المحافظة

تنومة :   كامل المحافظة

مواقع أخرى   :    المناطق المفتوحة و الطرق السريعة

الحالة    :  ضباب

التأثيرات المصاحبة للحالة :     تدني في مدى الرؤية

 

المنطقة   منطقة حائل

المحافظات و المراكز

الشنان :   الكهفة

بقعاء :    كامل المحافظة

سميراء :  كامل المحافظة

مواقع أخرى  :       المناطق المفتوحة و الطرق السريعة

الحالة   :   ضباب

التأثيرات المصاحبة للحالة :    تدني في مدى الرؤية

 

المنطقة   منطقة حائل

المحافظات و المراكز

الحائط :   كامل المحافظة

السليمي : كامل المحافظة

الشملي :  غزلانة

الغزالة :  المستجدة

حائل :    كامل المحافظة

موقق :    كامل المحافظة

مواقع أخرى  :       المناطق المفتوحة و الطرق السريعة

الحالة   :   ضباب

التأثيرات المصاحبة للحالة  :    تدني في مدى الرؤية

تنبيه متقدم من «الأرصاد»: تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

المنطقة   منطقة القصيم

المحافظات و المراكز

البدائع :   كامل المحافظة

الثامرية : كامل المحافظة

الخبراء :  كامل المحافظة

الرس :    كامل المحافظة

الشماسية :            كامل المحافظة

العمار :   كامل المحافظة

الفوارة :  كامل المحافظة

المذنب :  كامل المحافظة

ضرية :   كامل المحافظة

عنيزة :   كامل المحافظة

مواقع أخرى:   المناطق المفتوحة و الطرق السريعة

الحالة   :   ضباب

التأثيرات المصاحبة للحالة   :   تدني في مدى الرؤية

 

 

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأرصاد الرياض ضباب طقس السعودية

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