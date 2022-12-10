الكويت تواصل توجيه الضربات لـ الشواذ جنسيًا وتضبط 14 شخصًا داخل مركز مساج

تواصل – فريق التحرير:

واصلت الحكومة الكويتية توجيه الضربات الموجعة للشواذ جنسيًا وتجار المخدرات، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت، عن ضبط 14 شخصاً في حملة أمنية مكثفة لإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأوضحت “الداخلية” في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن الحملة جاءت بالتعاون مع اللجنة الرباعية على المعاهد الخاصة بالمساج في محافظة حولي، حيث تم ضبط شواذ ومتحولين جنسيًا.

يأتي ذلك بعد ـيتم من إعلان وارة الداخلية الكويتية، إلقاء القبض على 18 مثليًا ومتشبه بالجنس في الآخر، بأحد معاهد التدليك.

الطلاب مارسوا أعمالاً منافية للآداب

وأوضحت صحيفة «المجلس» على حسابها في «تويتر» أن الطلاب المقبوض عليهم كانوا يمارسون أعمالاً منافية للآداب وتخالف الفطرة والقانون.

وأكدت أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن هؤلاء الطلاب كانوا يستدرجون المراهقين لفعل الفاحشة معهم خلال ساعات الاسترخاء والمساج.

القبض على 18 «شاذًا» في أحد مراكز التدليك والمساج بالكويت.. اقترفوا الفاحشة واستدرجوا مراهقين

وفي وقت سابق، طالبت وزارة التجارة والصناعة في الكويت بالإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بترويج علم وشعارات المثلية الجنسية.

الحكومة تمنع رفع علم أو شعارات المثليين

وأضافت أن مجرد الإعلان عن العلم أو أي شعارات أو جمل تدعو أو توحي بمخالفة الآداب العامة وشارك في الرقابة، مشيرة إلى أن العلم المخالف للآداب العامة يحتوي على 6 ألوان فقط، وأن ألوان الطيف العادية تحتوي على 7 ألوان.

ومطلع شهر يونيو الماضي، استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة جيم هوليستايدر، وذلك على خلفية نشر السفارة في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية.