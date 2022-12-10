السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«حساب المواطن» يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر
الكويت تواصل توجيه الضربات لـ الشواذ جنسيًا وتضبط 14 شخصًا داخل مركز مساج
ألمانيا تعلن مقتل محتجز الرهائن في درزدن
زلزال قوي يضرب الفلبين ولا خسائر حتى الآن
أفعى حية تثير ضجة على متن طائرة.. ماذا فعل الطيار؟
ولي العهد يستقبل رئيس جيبوتي ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ولي العهد يستقبل رئيس جيبوتي ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يستقبل رئيس جيبوتي ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يستقبل رئيس جيبوتي ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين
١١:٢٢:٣٢ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع،

وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي الأستاذ فيصل القباني.

فيما حضر من جانب جمهورية جيبوتي، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد محمود علي يوسف، ومعالي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السيد محمد دعاله واليه.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم رئيس جيبوتي ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. مسيرات حاشدة بأوروبا والعالم تضامنًا مع غزة

بالصور.. مسيرات حاشدة بأوروبا والعالم تضامنًا مع غزة

٠٨:٠٨ م، السبت، ٠٩ أغسطس ٢٠١٤
الأحد القادم.. الرئيس المصري يزور المملكة استجابةً لدعوة «خادم الحرمين»

الأحد القادم.. الرئيس المصري يزور المملكة استجابةً لدعوة «خادم الحرمين»

٠١:٤٦ ص، السبت، ٢٢ أبريل ٢٠١٧
مجددًا.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية

مجددًا.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية

٠٢:١٥ م، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
القبض على مقيمَيْن بتهمة السرقة في القصيم.. وضبط مواطن بأقراص مخالفة في العيدابي

القبض على مقيمَيْن بتهمة السرقة في القصيم.. وضبط مواطن بأقراص مخالفة في العيدابي

٠٦:١٩ م، الجمعة، ٠١ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *