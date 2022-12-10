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أفعى حية تثير ضجة على متن طائرة.. ماذا فعل الطيار؟
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أفعى حية تثير ضجة على متن طائرة.. ماذا فعل الطيار؟

أفعى حية تثير ضجة على متن طائرة.. ماذا فعل الطيار؟

أفعى حية تثير ضجة على متن طائرة.. ماذا فعل الطيار؟
١١:٣٢:١٧ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت أفعى حية على متن قي ضجة بين ركاب درجة رجال الأعمال على متن طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” في نهاية رحلة داخلية بالولايات المتحدة من فلوريدا إلى نيوجيرسي.

وعثر على الأفعى الني تم تحديدها على أنها غير ضارة، خلال الرحلة رقم 2038 من تامبا بعد وقت قصير من هبوطها بعد ظهر يوم الاثنين في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، وفقًا لهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي.

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صراخ ركاب الطائرة

وعندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في مقصورة درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض، كما قال أحد الركاب لقناة “نيوز 12 نيوجيرسي”.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الميناء، شيريل آن ألبيز، عبر البريد الإلكتروني الثلاثاء، إن ضباط مراقبة الحيوانات في المطار وضباط شرطة هيئة الميناء كانوا عند البوابة عند وصول الطائرة، وتخلصوا من الثعبان، الذي تم إطلاقه لاحقًا في البرية.

وأضافت، وفقٌا لصحيفة “نيويورك بوست”، أنه لم تقع إصابات ولم يؤثر ذلك على عمليات المطار وغادرت الطائرة في وقت لاحق نيوارك.

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طاقم الطائرة يجري اتصالاً مع الجهات المختصة

وقال متحدث باسم شركة الطيران، عندما سئل عن الحادث، إن أفراد الطاقم الذين تم تنبيههم من قبل الركاب “اتصلوا بالسلطات المختصة لرعاية الموقف”.

ولم يشر أي من الأطراف المعنية إلى كيفية صعود الثعبان على متن رحلة طيران تجارية.

ولم تكن حادثة هي الأولى من نوعها، فقد تم العثور على ثعبان كبير ينزلق عبر مقصورة الركاب في إحدى رحلات الخطوط الجوية المكسيكية إلى مكسيكو سيتي في عام 2016.

كما شوهد ثعبان من قبل ركاب طائرة في رحلة من أستراليا إلى بابوا غينيا الجديدة في عام 2013.

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أفعى حية درجة رجال الأعمال شركة يونايتد إيرلاينز طائرة فلوريدا نيوجيرسي

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