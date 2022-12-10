ألمانيا تعلن مقتل محتجز الرهائن في درزدن

تواصل – فريق التحرير:

أكدت السلطات الألمانية، أن محتجز الرهائن الذي أطلق النار في مدينة درزدن، مات متأثرا بجراحه، بعد اعتقاله من قبل القوات الخاصة.

وأوضحت صحيفة “Bild الألمانية”، أن القوات الخاصة في المدينة، أصابت ديفيد ف، البالغ 40 عاما، خلال عملية إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم في مركز تجاري.

وتم العثور على جثة والدته في مبنى سكني، وتشير التحقيقات إلى أنه قتلها قبل توجهه لإطلاق النار في مبنى محطة إذاعة درزدن في ساكسونيا، ويلجأ لأسر الرهائن.

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