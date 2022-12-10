تكليف محافظين جُدد.. أمير الشرقية يصدر عدداً من القرارات الإدارية

تواصل- واس:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، قراراً بتكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات لمواصلة تطوير العمل والتنمية في المحافظات والمراكز والإدارات وخدمة المواطنين والمقيمين.

وتم تكليف عبدالله بن علي بن سيف محافظاً لمحافظة النعيرية، وتكليف منصور بن زيد الداود محافظاً لمحافظة الجبيل، وتكليف نايف بن فهد القوس محافظاً لمحافظة العديد ، وتكليف زيد بن محمد أبو طالب محافظاً لمحافظة بقيق.

كما شمل القرار تكليف عدداً من رؤساء المراكز ، حيث تم تكليف حمد بن غانم القحطاني رئيساً لمركز سلوى، وصالح بن عبدالله الحميدي رئيساً لمركز أم الزمول، وعبدالله بن سعد البقعاوي رئيساً لمركز جسر الملك فهد ، وطارق بن محمد العامري رئيساً لمركز دارين ، ومحمد بن عبدالله العرجاني رئيساً لمركز العيون، إضافةً إلى تكليف سلطان بن عبدالله العصيمي مديراً لإدارة اللجان بالإمارة ، ومحمد بن إبراهيم السبيعي مديراً لوحدة مراقبة المخزون.

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كما اصدر سموه قراراً بتكليف عبدالله بن ناصر العسكر مستشاراً بالإمارة، وتكليف محمد بن سعد العجلان بالعمل في الإمارة، وتكليف فهد بن عبدالله العتيبي بالعمل في محافظة الأحساء.

وتمنى سمو أمير المنطقة الشرقية التوفيق للمكلفين لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمساهمة في دعم المشاريع التنموية في المحافظات والمراكز والإدارات والتكامل مع الجهات الحكومية والخدمية المختلفة لتجويد حياة المواطنين والمقيمين.