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هل يشترط إحضار جواز السفر عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل؟ «الجوازات» ترد
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هل يشترط إحضار جواز السفر عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل؟ «الجوازات» ترد

هل يشترط إحضار جواز السفر عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل؟ «الجوازات» ترد

هل يشترط إحضار جواز السفر عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل؟ «الجوازات» ترد
١٠:٥٦:٤٢ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

 

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يشترط إحضار هوية المقيم أو جواز السفر عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل.

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هل يشترط إحضار هوية مقيم أو جواز السفر عند تقديم بلاغ تغيب؟

 

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد الأشخاص: لدي عاملة رفعت فيها بلاغ هروب، ووصلتني رسالة بتسليم جوازها بعد ٩٠ يومًا، لكن الجواز بحوزتها”.

 

وقالت “الجوازات” في ردها عبر حسابها في موقع “تويتر”: “لا يشترط إحضار هوية مقيم أو جواز السفر عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل”.

 

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن شروط تسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية آليًا عبر منصة “أبشر”.

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5شروط يجب التحقق منها أثناء تسجيل بلاغ التغيب

 

وأكدت، أن هناك خمسة شروط يجب التحقق منها أثناء تسجيل بلاغ التغيب على أن تكون المدة المسموح بها لإلغاء البلاغ خلال 15 يومًا من تاريخه

 

-يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول

– يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول

لايمكن إلغاء بلاغ التغيب من “أبشر” وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ

-لن يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

-إذا تجاوز 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة، ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

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