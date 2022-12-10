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أبل تعلن ميزة تشفير «icloud» لحماية البيانات الحساسة
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أبل تعلن ميزة تشفير «icloud» لحماية البيانات الحساسة

أبل تعلن ميزة تشفير «icloud» لحماية البيانات الحساسة

أبل تعلن ميزة تشفير «icloud» لحماية البيانات الحساسة
١٠:٣٧:٥٧ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أبل الأمريكية، بدء تفعيل ميزة التشفير الكامل لنسخ iCloud الاحتياطية، والصور، والملاحظات، دون أن تتضمن بريد “آي كلاود” وجهات الاتصال والتقويم.

الأعلى أمانا

وتمثل الميزة الجديدة مانعا هو الأقوى، لأي نوع من الوصول بواسطة آبل – على سبيل المثال استجابة لطلبات من تطبيق القانون – إلى جزء كبير من بيانات المستخدم على iCloud.

كما أنه يحمي بيانات المستخدم بشكل أفضل إذا تم اختراق أنظمة Apple، حسب “اليوم السابع”.

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أجهزة الأمن الأمريكية تعترض

أعرب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI عن قلقه من التهديد الذي يفرضه التشفير من طرف إلى طرف ووصول المستخدم فقط.

ونقلت “واشنطن بوست” رأي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قال إن الميزة الجديدة: “تعيق قدرتنا على حماية الشعب الأمريكي من الأعمال الإجرامية التي تتراوح من الهجمات الإلكترونية والعنف ضد الأطفال إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.”

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي: “في عصر الأمن السيبراني والمطالبة بـ” الأمن بالتصميم “، يحتاج مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاء إنفاذ القانون إلى” الوصول القانوني حسب التصميم”.

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