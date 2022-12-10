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فتح باب التوظيف في هيئة حكومية.. إليك رابط التقديم
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فتح باب التوظيف في هيئة حكومية.. إليك رابط التقديم

فتح باب التوظيف في هيئة حكومية.. إليك رابط التقديم

فتح باب التوظيف في هيئة حكومية.. إليك رابط التقديم
١٠:٣٣:٢٩ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط لشغل الوظائف:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة النقد و التحصيل:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية .
-خبرة 6 – 8 سنوات من الخبرة في المحاسبة خبير سنوات وطبيعة الخبرة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة – أساسية متطلبات لغة الاعمال.
-مدير التخطيط و المحاسبة/المراقب المالي:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوریوس في المحاسبة أو ما یعادلھا.
-خبرة 6 – 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة.
-خبير سنوات وطبيعة الخبرة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة – أساسیة متطلبات لغة الاعمال.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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