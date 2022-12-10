فتح باب التوظيف في هيئة حكومية.. إليك رابط التقديم
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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض.
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وفيما يلي التفاصيل والشروط لشغل الوظائف:
المسمى الوظيفي:
مدير إدارة النقد و التحصيل:
المؤهلات والخبرات:
-درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية .
-خبرة 6 – 8 سنوات من الخبرة في المحاسبة خبير سنوات وطبيعة الخبرة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة – أساسية متطلبات لغة الاعمال.
-مدير التخطيط و المحاسبة/المراقب المالي:
المؤهلات والخبرات:
-درجة البكالوریوس في المحاسبة أو ما یعادلھا.
-خبرة 6 – 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة.
-خبير سنوات وطبيعة الخبرة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة – أساسیة متطلبات لغة الاعمال.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).