فتح باب التوظيف في هيئة حكومية.. إليك رابط التقديم

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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط لشغل الوظائف:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة النقد و التحصيل:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية .

-خبرة 6 – 8 سنوات من الخبرة في المحاسبة خبير سنوات وطبيعة الخبرة.

– الطلاقة في اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة – أساسية متطلبات لغة الاعمال.

-مدير التخطيط و المحاسبة/المراقب المالي:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوریوس في المحاسبة أو ما یعادلھا.

-خبرة 6 – 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة.

-خبير سنوات وطبيعة الخبرة.

– الطلاقة في اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة – أساسیة متطلبات لغة الاعمال.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).