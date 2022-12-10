السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فوائد عظيمة للنساء.. هذا ما يفعله البرقوق بالعظام!
تكليف محافظين جُدد.. أمير الشرقية يصدر عدداً من القرارات الإدارية
هل يشترط إحضار جواز السفر عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل؟ «الجوازات» ترد
أبل تعلن ميزة تشفير «icloud» لحماية البيانات الحساسة
المستشار الألماني: 100 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا
فتح باب التوظيف في هيئة حكومية.. إليك رابط التقديم

الرئيسية

 /

تقنية

 /

هل يمكن للتلفزيون الذكي مراقبة الناس أثناء إغلاقه؟

هل يمكن للتلفزيون الذكي مراقبة الناس أثناء إغلاقه؟

هل يمكن للتلفزيون الذكي مراقبة الناس أثناء إغلاقه؟
١٠:٠٨:٣٨ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

تتيح تقنية التلفزيون الذكي، مشاهدة التلفزيون وتصفح الإنترنت في آن واحد، لكنها واجه انتقادات بعد أن تم اكتشاف ثغرة برمجية فيه يمكن اختراقها لمراقبة المشاهد بواسطة الكاميرا المرفقة في الجهاز.

فيما قالت الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون الذكية، إنها قامت بحل هذه الثغرة ووضع نوع من الحماية للبرامج.

اقرأ أيضًا:

3 أسباب تدفع المستخدم إلى عدم تفعيل الإعدادات الذكية بالتلفاز

استخدام التلفزيونات الذكية في التجسس 

وأعلن ألكسندر باجوف، خبير قسم التحليل الأمني في شركة “ديجيتال سيكوريتي”، أنه يمكن استخدام التلفزيونات الذكية في مراقبة الناس حتى عندما لا تشغَّل.

وأضاف أن التلفزيونات الذكية الحديثة مزودة بكاميرات وميكروفونات، لذلك يمكن أن يستخدمها المتطفلون للتنصت والتجسس على أصحابها، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

اقرأ أيضًا:

سامسونج تضيف ميزة مريحة لتلفزيوناتها الذكية

 

الكاميرا والميكروفون تسمحان بالتجسس والتنصت 

 

وتابع: “تسمح الكاميرا والميكروفون الموجودان في التلفزيون الذكي، بالتجسس والتنصت على صاحبه، حتى عند إيقاف تشغيله. أي يمكن أن يصبح هذا التلفزيون هدفا للدخلاء والمتطفلين وغيرهم. وهناك رأي مفاده أن أجهزة التلفزيون الذكية الأجنبية، بالإضافة إلى واجهات الخدمة المختلفة للتشخيص وتصحيح الأخطاء، تستخدم بنشاط في جميع أنحاء العالم للتجسس”.

وحذر باجوف من أن التسلل إلى التلفزيون الذكي، يسمح للقراصنة بالوصول إلى الأجهزة الأخرى الموجودة ضمن الشبكة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

وقال: “قبل كل شيء يجب أن نعلم، أن التلفزيون الذكي هو تلفزيون عادي، مزود بأجهزة تسمح باستخدام شبكة الانترنت. لذلك يمكن للدخلاء استخدامه كنقطة انطلاق للوصول إلى الشبكة الداخلية المتصل بها”.

وأضاف، من أجل منع الدخلاء والمتطفلين من اختراق شبكة المنزل، يجب دائمًا تحديث برامج التلفزيون بانتظام وعزل الأجهزة الأخرى التي لم يتم التأكد من عدم اختراقها عنه.

وأشار الخبير إلى أن أجهزة التوجيه الحديثة تسمح بإنشاء عدة نقاط (واي – فاي)، ما يسمح بتوصيل الأجهزة التي تم التحقق منها وتلك التي لم يتم التحقق منها بنقاط مختلفة.

الكلمات الدلالية:
ألكسندر باجوف التلفزيون الذكي التلفزيون وتصفح الإنترنت في آن واحد تجسس مراقبة

مواد ذات صلة

المزيد
“آبل” توافق بشكل فوري على تطبيق “شارلي إيبدو”

“آبل” توافق بشكل فوري على تطبيق “شارلي إيبدو”

٠١:٢٢ ص، الجمعة، ١٦ يناير ٢٠١٥
«أبل» تصدم عملاءها: هواتف «آيفون» قصيرة العمر

«أبل» تصدم عملاءها: هواتف «آيفون» قصيرة العمر

٠٥:٤٥ م، السبت، ١٦ أبريل ٢٠١٦
بالصور.. هكذا يمكن إخفاء الشق العلوي بـ«آيفون X»

بالصور.. هكذا يمكن إخفاء الشق العلوي بـ«آيفون X»

٠٩:٥٨ م، الثلاثاء، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٧
موعد حجز وبيع «آيفون X» في المملكة.. وسعره النهائي

موعد حجز وبيع «آيفون X» في المملكة.. وسعره النهائي

١٢:٣٩ م، الخميس، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *