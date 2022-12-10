هل يمكن للتلفزيون الذكي مراقبة الناس أثناء إغلاقه؟

تواصل – وكالات:

تتيح تقنية التلفزيون الذكي، مشاهدة التلفزيون وتصفح الإنترنت في آن واحد، لكنها واجه انتقادات بعد أن تم اكتشاف ثغرة برمجية فيه يمكن اختراقها لمراقبة المشاهد بواسطة الكاميرا المرفقة في الجهاز.

فيما قالت الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون الذكية، إنها قامت بحل هذه الثغرة ووضع نوع من الحماية للبرامج.

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استخدام التلفزيونات الذكية في التجسس

وأعلن ألكسندر باجوف، خبير قسم التحليل الأمني في شركة “ديجيتال سيكوريتي”، أنه يمكن استخدام التلفزيونات الذكية في مراقبة الناس حتى عندما لا تشغَّل.

وأضاف أن التلفزيونات الذكية الحديثة مزودة بكاميرات وميكروفونات، لذلك يمكن أن يستخدمها المتطفلون للتنصت والتجسس على أصحابها، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

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الكاميرا والميكروفون تسمحان بالتجسس والتنصت

وتابع: “تسمح الكاميرا والميكروفون الموجودان في التلفزيون الذكي، بالتجسس والتنصت على صاحبه، حتى عند إيقاف تشغيله. أي يمكن أن يصبح هذا التلفزيون هدفا للدخلاء والمتطفلين وغيرهم. وهناك رأي مفاده أن أجهزة التلفزيون الذكية الأجنبية، بالإضافة إلى واجهات الخدمة المختلفة للتشخيص وتصحيح الأخطاء، تستخدم بنشاط في جميع أنحاء العالم للتجسس”.

وحذر باجوف من أن التسلل إلى التلفزيون الذكي، يسمح للقراصنة بالوصول إلى الأجهزة الأخرى الموجودة ضمن الشبكة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

وقال: “قبل كل شيء يجب أن نعلم، أن التلفزيون الذكي هو تلفزيون عادي، مزود بأجهزة تسمح باستخدام شبكة الانترنت. لذلك يمكن للدخلاء استخدامه كنقطة انطلاق للوصول إلى الشبكة الداخلية المتصل بها”.

وأضاف، من أجل منع الدخلاء والمتطفلين من اختراق شبكة المنزل، يجب دائمًا تحديث برامج التلفزيون بانتظام وعزل الأجهزة الأخرى التي لم يتم التأكد من عدم اختراقها عنه.

وأشار الخبير إلى أن أجهزة التوجيه الحديثة تسمح بإنشاء عدة نقاط (واي – فاي)، ما يسمح بتوصيل الأجهزة التي تم التحقق منها وتلك التي لم يتم التحقق منها بنقاط مختلفة.