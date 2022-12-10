«أخطرها نزع البركة».. «لتدوم» يحذر من سلبيات هدر الغذاء والنعم

تواصل- فريق التحرير:

حذر البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، من مخاطر الهدر سلبيات هدر النعمة والغذاء.

وقال برنامج لتدوم، في تغريدة عبر “تويتر”: “الهدر يؤثر على جوانب عديدة منها:

– إسراف وتبذير

– نزع للبركة

– تفريط بالنعم

– تضييع المال

وفي وقت سابق، وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، نصائح مهمة للحد من هدر الغذاء في المملكة.

وقال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن تقليل هدر الطعام في المنزل من خلال الخطوات التالية:

– احفظ الأطعمة بشكل مناسب

– استهلك الأطعمة قبل أن تنتهي صلاحيتها

– حدد احتياجاتك قبل الطبخ

– استفد من باقي طعامك لوجبة أخرى

اقرأ أيضا:

«كلوا واشربوا ولا تسرفوا».. 4 نصائح لتقليل هدر الغذاء في المنزل

تنبيه مهم من المياه الوطنية للحد من الهدر