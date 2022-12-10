السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فوائد عظيمة للنساء.. هذا ما يفعله البرقوق بالعظام!
تكليف محافظين جُدد.. أمير الشرقية يصدر عدداً من القرارات الإدارية
هل يشترط إحضار جواز السفر عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل؟ «الجوازات» ترد
أبل تعلن ميزة تشفير «icloud» لحماية البيانات الحساسة
المستشار الألماني: 100 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا
فتح باب التوظيف في هيئة حكومية.. إليك رابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«أخطرها نزع البركة».. «لتدوم» يحذر من سلبيات هدر الغذاء والنعم

«أخطرها نزع البركة».. «لتدوم» يحذر من سلبيات هدر الغذاء والنعم

«أخطرها نزع البركة».. «لتدوم» يحذر من سلبيات هدر الغذاء والنعم
١٠:٠١:٠٩ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

حذر البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، من مخاطر الهدر سلبيات هدر النعمة والغذاء.

وقال برنامج لتدوم، في تغريدة عبر “تويتر”: “الهدر يؤثر على جوانب عديدة منها:

الصورة

– إسراف وتبذير

– نزع للبركة

– تفريط بالنعم

– تضييع المال

الصورة

وفي وقت سابق، وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، نصائح مهمة للحد من هدر الغذاء في المملكة.

وقال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن تقليل هدر الطعام في المنزل من خلال الخطوات التالية:

الصورة

– احفظ الأطعمة بشكل مناسب

– استهلك الأطعمة قبل أن تنتهي صلاحيتها

– حدد احتياجاتك قبل الطبخ

– استفد من باقي طعامك لوجبة أخرى

الصورة

اقرأ  أيضا:

«كلوا واشربوا ولا تسرفوا».. 4 نصائح لتقليل هدر الغذاء في المنزل

تنبيه مهم من المياه الوطنية للحد من الهدر

الكلمات الدلالية:
النعمة لتدوم هدر النعم

مواد ذات صلة

المزيد
عائلة سويسرية عاشت بالمدينة المنورة .. الأم أسلمت وترجمت كتاب التوحيد (فيديو)

عائلة سويسرية عاشت بالمدينة المنورة .. الأم أسلمت وترجمت كتاب التوحيد (فيديو)

٠١:٥٠ ص، الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢
نشرة الأنباء العالمية: استمرار الغارات ضد الحوثيين.. ومقتل 2200 في زلزال نيبال

نشرة الأنباء العالمية: استمرار الغارات ضد الحوثيين.. ومقتل 2200 في زلزال نيبال

٠٤:٥٧ م، الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠١٥
شاهد.. إعلامي يوثِّق عمل والده الثمانيني بورشة للخراطة

شاهد.. إعلامي يوثِّق عمل والده الثمانيني بورشة للخراطة

٠٨:٢١ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٦
بعد 11 عاماً.. «مقتدى الصدر» يزور المملكة و«السبهان» يستقبله

بعد 11 عاماً.. «مقتدى الصدر» يزور المملكة و«السبهان» يستقبله

٠٧:٣٠ م، الأحد، ٣٠ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *