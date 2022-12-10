المستشار الألماني: 100 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إنه لم يتضح عدد الجنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن العدد ربما يصل إلى 100 ألف.

شولتس: بوتين يتعامل بوحشية

وأورد شولتس: “رأينا الوحشية التي يستطيع الرئيس الروسي أن يمارسها في الشيشان حيث قضى تقريبا على البلد بأكمله، أو في سوريا حيث لا يوجد ضبط للنفس”، حسب “العربية”.

مع ذلك يجب التحدث معه

ورأى شولتس أنه لا نية لدى بوتين لوقف الحرب، وقال إنه: “مصمم على حرب أوكرانيا”، لكن شولتس اعتبر أنه لا يزال من المهم إبقاء قنوات الاتصالات معه مفتوحة لتحين لحظة إنهاء الحرب.

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بوتين يريد احتلال أوكرانيا

وقال المستشار الألماني، خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين: “عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما… إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة”.

واستطرد: “لدينا آراء مختلفة تماما. ومع ذلك سأستمر في التحدث معه لأنني أريد أن أشعر باللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع. وهذا غير ممكن دون أن نتحدث معا”.