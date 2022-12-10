حزم الجلاميد تسجل أعلى كمية أمطار.. والقصيم تتزين بهطولها

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرةً عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.

أعلى كمية هطول أمطار

وسجّلت حزم الجلاميد أعلى كمية هطول أمطار في منطقة عرعر بلغت 14.4 ملم يليها مطار طريف 1.0 ملم فمحافظة طريف 0.6 ملم.

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أمطار على أودية وشعاب القصيم

تزيّنت منطقة القصيم مع نهاية عطلة هذا الأسبوع بهطول الأمطار، التي سالت على أثرها الأودية والشعاب، وصنعت معها أجواء الشتاء التي رسمت البهجة والسرور على وجوه الأهالي.

ورصدت عدسة “واس” مظاهر الأجواء الممطرة التي تشهدها المنطقة، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

حالة الطقس المتوقعة علة مختلف المناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة السبت على مختلف مناطق المملكة.

وذكر، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

جازان وعسير والباحة

وبين أن الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة ستشمل أجزاءً من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وكذلك على حائل الجوف والحدود الشمالية.

ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة مكة المكرمة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و16 درجة بالرياض، و32 درجة في جدة، و20 درجة في الدمام وأبها).