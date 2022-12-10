«الخثلان»: شدة البرد وشدة الحر من نَفَسِ جهنم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن شدة البرد وشدة الحر من نَفَسِ جهنم.

اقرأ أيضًا:

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

حديث النبي

ودلل على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب، أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير”.

اقرأ أيضًا:

ما النوم المبطل للوضوء؟ «الخثلان» يجيب

الخثلان: نحن نؤمن بذلك كما ورد

وأشار الخثلان إلى أن “الحديث ورد هكذا، ونحن نؤمن بذلك كما ورد، فما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، سواءً فهمنا الحكمة أو لم نفهمها، وسواءً استوعبت عقولنا ذلك، أو لم تستوعبها، لأننا عبيد لله عز وجل، وعلى يقين بأن الله حكيم عليم، وأنه هو الذي يدبر الكون بحكمته البالغة جل وعلا، وهذا هو مقتضى العبودية، الاستسلام والتسليم لله عز وجل، والتصديق بما أخبره الله تعالى به، وما أخبره به رسولنا صلى الله عليه وسلم من غير شك أو اعتراض أو نحو ذلك، فنؤمن بما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من أن شدة البرد وشد الحر نفسان من نفس جهنم”.