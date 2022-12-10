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قتيل ومفقودون في انفجار مبنى سكني بمدينة بريطانية
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قتيل ومفقودون في انفجار مبنى سكني بمدينة بريطانية

قتيل ومفقودون في انفجار مبنى سكني بمدينة بريطانية

قتيل ومفقودون في انفجار مبنى سكني بمدينة بريطانية
٠٩:٣٢:٣٨ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لقي بريطاني مصرعه، اليوم، في انفجار مبنى سكني، بجزيرة جيرسي الواقعة في القناة الإنجليزية “بحر المانش”، فيما أعلنت السلطات البريطانية أن الانفجار خلف نحو 10 إلى 12 مفقودا.

أسباب غير معروفة

وتقوم الشرطة في القناة الإنجليزية بالبحث عن المفقودين، بعد الانفجار الذي وقع في “أوت دو مونت” على طريق بيير، حسب وسائل إعلام.

وذكرت الشرطة أن الحريق تم إخماده، لكن خدمات الطوارئ ما تزال “تقوم بعمل مهم” في مكان الحادث، الذي لم يعرف بعد سببه، وأضافت أنها تتواصل حاليا مع أقارب المفقودين.

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عمليات البحث والإنقاذ تتواصل

وقال روبن سميث، كبير الضباط في شرطة جيرسي، إنه تم تلقي تقارير عن “انفجار كبير” في حوالي الساعة الرابعة صباحا يوم السبت، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف أن مبنى من ثلاثة طوابق انهار تماما، وأن عملية بحث وإنقاذ بدأت للعثور على نحو 12 آخرين في عداد المفقودين، ووصف الحادث بأنه خطير للغاية.

وتابع: “هناك بالطبع عدد من الأشخاص الآخرين في عداد المفقودين وبالتالي بدأت عملية البحث والإنقاذ”.

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