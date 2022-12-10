هواء العمل يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة جديدة إلى أن الهواء الذي يستنشقه الشخص في مكان العمل قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأفاد باحثون في دورية “حوليات الأمراض الروماتيزمية”، أن استنشاق الأبخرة الناتجة عن الأبخرة التجارية والغازات والمذيبات – وحتى الغبار الشائع الموجود في مكان العمل – يزيد من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

اقرأ أيضًا:

هل علاج الروماتويد يتعارض مع أخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

تزايد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

ووجد الباحثون أن التعرض لأي من هذه الملوثات في مكان العمل مرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوع من التهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 25 في المائة، والذي يزداد سوءًا بسبب وجود الأجسام المضادة للبروتينات المضادة للسيترولين.

وأظهرت النتائج أن هذا الخطر زاد إلى 40 في المائة عند النظر إلى الرجال على وجه التحديد.

وقال باحثون إن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي الإيجابي (ACPA) لديهم تشخيص أسوأ، ويتعرضون لمعدلات أعلى من الضرر الناجم عن التآكل والتمزق في المفاصل.

في الدراسة، فحص الباحثون بيانات أكثر من 4 آلاف شخص مأخوذ من دراسة سويدية لالتهاب المفاصل الروماتويدي. وتم تشخيص جميع الأشخاص حديثًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي بين عامي 1996 و2017.

قام الفريق بتمشيط سجلات العمل الشخصية لتقدير تعرض كل شخص لـ 32 من العوامل في أجوء مكان العمل.

وأظهر التحليل أن التعرض للأبخرة والغبار كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. علاوة على ذلك، يزيد التعرض أيضًا من مخاطر عوامل أخرى مثل التدخين أو الجينات.

قال الباحثون إن 17 من 32 عاملاً – بما في ذلك الأسبستوس والكوارتز وأبخرة الديزل وأبخرة البنزين وأول أكسيد الكربون ومبيدات الفطريات – ارتبطت بقوة بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي الإيجابي والسلبي.

اقرأ أيضًا:

استشاري: توجيه التكييف على الجسم يسبب «الروماتيزم»

العوامل المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي السلبي

فقط عدد قليل من العوامل – غبار الكوارتز (السيليكا) والأسبستوس والمنظفات – كانت مرتبطة بقوة بالتهاب المفاصل الروماتويدي السلبي.

ويزداد الخطر مع عدد العوامل ومدة تعرض الشخص، وسجلت أقوى التعرضات لفترة تراوحت ما بين ثمانية إلى 15 عامًا. فيما يبدو أن الرجال معرضون لخطر أكبر من النساء، لأنهم يميلون إلى التعرض لمزيد من العوامل لفترات أطول.

ويميل الأشخاص المعرضون لعامل مكان العمل الذين يدخنون أيضًا ولديهم مخاطر وراثية عالية للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إلى التعرض لخطر كبير للغاية للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي الإيجابي، والتي تتراوح من 16 إلى 68 مرة أعلى من الأشخاص غير المعرضين لعوامل الخطر الثلاثة.

وكان خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي الإيجابي والسلبي لدى أولئك الذين تعرضوا “لثلاث مرات” أعلى 45 مرة بالنسبة لأبخرة عوادم محركات البنزين؛ 28 مرة أعلى لعادم الديزل؛ 68 مرة أعلى بالنسبة للمبيدات الحشرية؛ و32 مرة لغبار الكوارتز.

حماية الجهاز التنفسي

وقال الباحثون في الدراسة التي قادها بوين تانج، طالب الدكتوراه بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد، في بيان صحفي “تؤكد دراستنا على أهمية وسائل حماية الجهاز التنفسي المهنية، خاصة للأفراد المعرضين وراثيا لالتهاب المفاصل الروماتويدي”.

في افتتاحية مصاحبة، أشار طبيب الروماتيزم في بوسطن الدكتور جيفري سباركس إلى أن الدراسة تشير إلى الطريق إلى أدلة مثيرة للاهتمام حول كيفية تطور التهاب المفاصل الروماتويدي.

وكتب سباركس، الذي يعمل في مستشفى بريجهام والنساء ببوسطن بالولايات المتحدة: “كل عامل استنشاق مهني لديه ملف تعريف فريد للطريقة التي تفاعل بها مع جينات خطر التهاب المفاصل الروماتويدي ومع التدخين. تشير هذه التفاعلات الفريدة إلى أنه إذا كانت العلاقة بين العوامل المستنشقة والتهاب المفاصل الروماتويدي السلبي هي بالفعل سببية، فقد تفعل ذلك عبر مسارات مميزة.”

وفي إشارة إلى الارتباطات الأقوى الموجودة في التهاب المفاصل الروماتويدي الإيجابي، قال سباركس إن النتائج تضيف المزيد من الدعم للاعتقاد المتزايد بأن المرض الإيجابي قد يكون مختلفًا تمامًا عن التهاب المفاصل الروماتويدي السلبي.