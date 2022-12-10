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هل تزيد المأكولات السريعة احتمالات الإصابة بالخرف؟
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هل تزيد المأكولات السريعة احتمالات الإصابة بالخرف؟

هل تزيد المأكولات السريعة احتمالات الإصابة بالخرف؟

هل تزيد المأكولات السريعة احتمالات الإصابة بالخرف؟
٠٨:٥٢:٠٠ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة علمية، أن تناول أكثر من %20 من السعرات الحرارية يوميا من أطعمة فائقة المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والخرف.

وظائف معالجة المعلومات تتضرر

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة JAMA Neurology الطبية أن الجزء من الدماغ الذي يشارك في الوظائف التنفيذية، وهي القدرة على معالجة المعلومات واتخاذ القرارات، هو الأكثر تضررًا بسبب تناول الأطعمة فائقة المعالجة، حسب “القبس”.

وتتركز الأطعمة فائقة المعالجة في:

  • البيتزا المجمدة
  • الوجبات الجاهزة
  • الهوت دوج والنقانق
  • البرجر
  • البطاطا المقلية
  • المشروبات الغازية
  • البسكويت والكعك والحلوى والدونات
  • الآيس كريم

سرعة التدهور المعرفي

ووجدت الدراسة أن الرجال والنساء الذين تناولوا أكثر الأطعمة المعالجة كان لديهم معدل أسرع بنسبة %28 من التدهور المعرفي، ومعدل أسرع بنسبة %25 في انخفاض الوظائف التنفيذية مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل كمية من هذه الأطعمة.

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نمط التغذية وصحة الدماغ

شرح الدكتور ديفيد كاتز، المختص في الطب الوقائي ونمط الحياة والتغذية أن حجم العينة كبير والمتابعة واسعة النطاق، على الرغم من أن هذا ليس دليلاً، إلا أنه قوي بما يكفي لدرجة أننا يجب أن نستنتج أن الأطعمة فائقة المعالجة ربما تكون ضارة بأدمغتنا.

وأردف: “إذا كانت جودة النظام الغذائي العام عالية، بمعنى أن الشخص تناول أيضًا الكثير من الفواكه والخضروات الكاملة غير المصنعة والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الصحية، فقد اختفى الارتباط بين الأطعمة فائقة المعالجة والتدهور المعرفي”.

الكلمات الدلالية:
الأطعمة فائقة المعالجة المأكولات السريعة دراسة علمية مرض الخرف

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