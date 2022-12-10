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«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني
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«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني

«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني

«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني
٠٨:٥٣:١٤ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني على الرابط التالي (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
التعليم الحصص جداول دروس الحصص وزارة التعليم

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